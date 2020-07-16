Видео: Пожар на заводе ЖБИ в Кургане охватил тысячу квадратных метров
Дым от возгорания виден во всех районах уральского города.
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Фото, видео: vk.com/inckrgn, МЧС РФ
Склад стройматериалов загорелся в городе Курган на территории завода железобетонных изделий (ЖБИ). По данным регионального МЧС площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, а дым от него виден во всех районах уральского города.
Эвакуация людей из помещений не потребовалась. Предварительно, пострадавших нет.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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