Видео: Пожар на заводе ЖБИ в Кургане охватил тысячу квадратных метров

Склад стройматериалов загорелся в городе Курган на территории завода железобетонных изделий (ЖБИ). По данным регионального МЧС площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров, а дым от него виден во всех районах уральского города.

Эвакуация людей из помещений не потребовалась. Предварительно, пострадавших нет.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.