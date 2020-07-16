Суд вынес приговор охраннику детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка

Суд в Нарьян-Маре вынес приговор сотруднику частного охранного предприятия, пропустившего в детский сад мужчину, который нанес смертельный удар шестилетнему мальчику в октябре 2019 года. Решение суда опубликовано на сайте Следственного комитета России.

Согласно приговору, обвиняемый будет лишен свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, ему предстоит выплатить семье погибшего мальчика круглую сумму.

«Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тысяч рублей каждому», — говорится в сообщении СКР.

В октябре 2019 года мужчина беспрепятственно прошел на территорию детского сада «Сказка» и зарезал шестилетнего мальчика. В отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Обвиняемый признал свою вину. Позже экспертиза признала его невменяемым на момент совершения преступления. Как писал ранее 5-tv.ru, убийца был отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение.