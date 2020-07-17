Ванесса Паради и Вайнона Райдер вступились за Деппа в суде

Если на экране Джонни Депп привык сражаться с нечистью или бандитами, то в жизни последние годы он вынужден противостоять клевете. Суд по делу о его претензии к изданию The Sun, опубликовавшему обвинения бывшей жены актера Эмбер Херд в домашнем насилии, принял к сведению слова двух бывших спутниц артиста.

Как сообщает Evening Standard, за Деппа вступились его бывшая девушка Вайнона Райдер и экс-супруга Ванесса Паради. Они обе были готовы выступить в суде, но адвокат сообщил, что суду достаточно их письменных заявлений, которые были распространены позже в прессе.

Вайнона Райдер, встречавшаяся с Деппом четыре года, заявила, что за это время он ни разу не позволил себе в ее отношении не то, что насилия, но даже намека на это.

«Мысль о том, что он невероятно жестокий человек, — самая далекая вещь от Джонни, которого я знала и любила. Я не могу поверить в эти обвинения. Он никогда, никогда не проявлял ни малейшей жестокости в мой адрес», — заявила актриса.

Такой же позиции придерживается экс-супруга Деппа Ванесса Паради. В браке со звездой Голливуда она состояла 14 лет, вместе они вырастили двоих детей. По ее мнению, сведения, распространяемые Эмбер Херд, направлены на разрушение карьеры ее успешного бывшего мужа.

«Эти возмутительные заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере, потому что, к сожалению, люди продолжают вверить в эти ложные факты», — заверила Паради.

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд началось после публичных обвинений актрисой экс-супруга в рукоприкладстве. Позднее защита Деппа поймала Херд на фабрикации улик, теперь ей грозит до трех лет тюрьмы за подлог. Кроме того, выяснилось, что актриса сама подвергала насилию экс-супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джонни Депп представил суду фото своего пальца, отрубленного Эмбер Херд.