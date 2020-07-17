Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, рассказал RT, чему посвящен его роман, над которым он работает, находясь в СИЗО.

Ученый опроверг, что тема произведения связана с его делом и историей любви с покойной девушкой. По его словам, роман будет повествовать о русском офицере-кавалергарде. Этот герой был послан в Париж в качестве помощника князя Волконского, которому император Александр I поручил изучить «науку побеждать» армии Наполеона.

«Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», — рассказал Соколов.

Материалы для работы ему присылают в СИЗО друзья. Сам процесс написания романа помогает ему отвлечься от случившегося.

«Это единственная возможность пережить страшный кошмар», — отметил историк.

Дело историка Олега Соколова началось в ноябре 2019 года, когда его выловили из реки Мойки при попытке избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова его возлюбленной, студентки Анастасии Ещенко была найдена в квартире историка. Остальные останки водолазы еще долгое время искали на дне реки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Соколов назвал «истинного» виновника трагедии.