Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО
Историк опроверг информацию о том, что произведение посвящено его уголовному делу.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, рассказал RT, чему посвящен его роман, над которым он работает, находясь в СИЗО.
Ученый опроверг, что тема произведения связана с его делом и историей любви с покойной девушкой. По его словам, роман будет повествовать о русском офицере-кавалергарде. Этот герой был послан в Париж в качестве помощника князя Волконского, которому император Александр I поручил изучить «науку побеждать» армии Наполеона.
«Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», — рассказал Соколов.
Материалы для работы ему присылают в СИЗО друзья. Сам процесс написания романа помогает ему отвлечься от случившегося.
«Это единственная возможность пережить страшный кошмар», — отметил историк.
Дело историка Олега Соколова началось в ноябре 2019 года, когда его выловили из реки Мойки при попытке избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова его возлюбленной, студентки Анастасии Ещенко была найдена в квартире историка. Остальные останки водолазы еще долгое время искали на дне реки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Соколов назвал «истинного» виновника трагедии.
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