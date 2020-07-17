Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО

|
Алина Потёмкина
50

Историк опроверг информацию о том, что произведение посвящено его уголовному делу.

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки и сожительницы Анастасии Ещенко, рассказал RT, чему посвящен его роман, над которым он работает, находясь в СИЗО.

Ученый опроверг, что тема произведения связана с его делом и историей любви с покойной девушкой. По его словам, роман будет повествовать о русском офицере-кавалергарде. Этот герой был послан в Париж в качестве помощника князя Волконского, которому император Александр I поручил изучить «науку побеждать» армии Наполеона.

«Это потрясающе интересная страница русско-французской истории, почти неизвестная пока ни в России, ни во Франции», — рассказал Соколов.

Материалы для работы ему присылают в СИЗО друзья. Сам процесс написания романа помогает ему отвлечься от случившегося.

«Это единственная возможность пережить страшный кошмар», — отметил историк.

Дело историка Олега Соколова началось в ноябре 2019 года, когда его выловили из реки Мойки при попытке избавиться от отрубленных женских рук. Их нашли в рюкзаке доцента. Голова его возлюбленной, студентки Анастасии Ещенко была найдена в квартире историка. Остальные останки водолазы еще долгое время искали на дне реки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Соколов назвал «истинного» виновника трагедии.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
16 июл
Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
15 июл
«Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова
15 июл
«Ломали жизнь»: Историк Соколов назвал «истинного» виновника трагедии
9 июл
Пили коньяк, ели икру: гости историка Соколова, подозреваемого в расчленении аспирантки, о вечере после убийства
8 июл
«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве
8 июл
Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?
8 июл
«Не надо думать, что она белая и пушистая»: свидетель по делу Соколова о Ещенко
7 июл
Переписка Соколова и убитой студентки: почему историк рьяно настаивал на ее оглашении
6 июл
Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым
6 июл
«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
71.23
0.43 81.23
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Глава МЧС заявил, что лесные пожары возникают в местах вырубки деревьев
8:16
Стал известен инициатор развода Асмус и Харламова
8:07
Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет
7:56
В Монголии обнаружили еще одного возможного переносчика бубонной чумы
7:49
Любителям динозавров на радость: в Ленобласти откроется палеонтологический парк
7:42
«Фотошоп рулит»: Каменских, выпятив ягодицы, порассуждала о влиянии мыслей на тело

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Почему лакшери — это больше не модно? На примере скандала Рудковской и Дакоты
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок