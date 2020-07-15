«Ломали жизнь»: Историк Соколов назвал «истинного» виновника трагедии

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Алиса Старжевская
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Подсудимый считает, что организованная травля в отношении его и студентки Ещенко привела к их ссорам и убийству.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, рассказал о травле, которая велась над ним и его сожительницей с 2018 года.

На очередном судебном заседании 15 июля Соколов назвал клеветой все обвинения в избиении другой студентки в 2018 году. По его мнению, данная информация распространялась его «врагами» и была частью «психотравмирующего воздействия», которое два года назад начало применяться в отношении его и Ещенко.

Как заявил историк, действия его ярого оппонента — публициста Евгения Панасенко и его «преступной группы» стали причиной трагедии.

«Начиная с 2018 года Панасенко и его преступная группа организовывали травлю, провокации на моих лекциях, мою парадную расписывали неоднократно оскорбительными надписями, взламывали почту Анастасии», — сказал он.

Он также добавил, что его оппоненты угрожали ему и девушке, в том числе посредством смс-сообщений с угрозами.

По его словам, эти люди «сознательно ломали» их жизнь в течение двух лет, что и привело к произошедшему.

Анастасия Ещенко была убита в Санкт-Петербурге 8 ноября 2019 года. Несколько дней спустя из реки Мойки выловили преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который пытался избавиться от улик. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и пистолет. Позже он признался, что застрелил аспирантку, с которой его связывали близкие отношения, а тело расчленил и выбросил в реку. Голова Ещенко была найдена в квартире историка.

Ранее 5-tv.ru писал, что свидетель рассказал, как обнаружил останки убитой Анастасии Ещенко.

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