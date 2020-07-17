«Новый Джокер»: Любовь Толкалина в образе ведьмы напугала фанатов

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Алина Потёмкина
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С героем американского триллера актрису сравнил Гоша Куценко.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина напугала фанатов снимком в Instagram. На нем ее запечатлели в мистическом образе, который вызвал леденящий душу ужас у поклонников. Лицо артистки показано крупным планом, его искажает дикая гримаса. Глаза неестественно белесого цвета, а под ними черные потеки. Руки актриса тянет вперед, будто желая поймать будущую жертву.

«Пообнимаемся с утра?» — весело подписала кадр из фильма со своим участием Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Не все оценили юмор актрисы. Многие недоумевали, зачем так жестко шутить над доверчивым зрителем.

«Люба, зачем же так пугать?»

«Это не вы»

«Жуть»

«Ужас какой…» — писали фолловеры.

Но нашлись и те, кому шутка пришлась по вкусу. Среди них, к слову, оказался коллега Толкалиной по цеху — Гоша Куценко. Он сравнил ее с персонажем нашумевшей картины Тодда Филлипса.

«О! Да это новый Джокер!»

«Люба, вы ли это? Не узнаю вас в гриме»

«Люба, насмешила»

«Какая прелесть! Вы очаровательны и в этом образе тоже», — рассыпались в комплиментах поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего Любовь Толкалина рассталась с мужем Саймоном Бассом.

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