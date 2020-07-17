«Новый Джокер»: Любовь Толкалина в образе ведьмы напугала фанатов
С героем американского триллера актрису сравнил Гоша Куценко.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина напугала фанатов снимком в Instagram. На нем ее запечатлели в мистическом образе, который вызвал леденящий душу ужас у поклонников. Лицо артистки показано крупным планом, его искажает дикая гримаса. Глаза неестественно белесого цвета, а под ними черные потеки. Руки актриса тянет вперед, будто желая поймать будущую жертву.
«Пообнимаемся с утра?» — весело подписала кадр из фильма со своим участием Толкалина.
Не все оценили юмор актрисы. Многие недоумевали, зачем так жестко шутить над доверчивым зрителем.
«Люба, зачем же так пугать?»
«Это не вы»
«Жуть»
«Ужас какой…» — писали фолловеры.
Но нашлись и те, кому шутка пришлась по вкусу. Среди них, к слову, оказался коллега Толкалиной по цеху — Гоша Куценко. Он сравнил ее с персонажем нашумевшей картины Тодда Филлипса.
«О! Да это новый Джокер!»
«Люба, вы ли это? Не узнаю вас в гриме»
«Люба, насмешила»
«Какая прелесть! Вы очаровательны и в этом образе тоже», — рассыпались в комплиментах поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего Любовь Толкалина рассталась с мужем Саймоном Бассом.
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