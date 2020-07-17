Глава МЧС заявил, что лесные пожары возникают в местах вырубки деревьев
Евгений Зиничев прибыл в ХМАО, где облетел районы, охваченные огнем и пообщался с теми, кто участвует в тушении.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесного пожара в одном из районов Оренбургской области. Очаг появился в опасной близости от поселка Раннее и растянулся на 300 гектаров.
Чтобы обезопасить местных жителей и остановить стену огня, пришлось поднять в небо самолет Ил-76 Минобороны для тушения с воздуха. Площадь пожара удалось сократить вдвое, но опасность распространения все еще остается.
По данным авиалесохраны в десятках российских регионах огнем охвачены почти 44 тысячи гектаров леса.
Самая сложная обстановка по-прежнему в Ханты-Мансийском автономном округе. Там полыхает почти 14 тысяч гектаров леса — с пламенем борются более 700 спасателей, добровольцы и авиация.
В горящую Югру накануне прибыли глава МЧС и министр природных ресурсов и экологии. С воздуха они осмотрели территории, охваченные пламенем.
На совещании Евгений Зиничев отметил, что пожары в регионе возникли в местах вырубки леса. Будет проведено расследование.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах. Кабмин также собирается усилить защиту заемщиков от неправомерных действий коллекторов, подготовив соответствующие поправки о штрафах для банков.
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