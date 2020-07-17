Глава МЧС заявил, что лесные пожары возникают в местах вырубки деревьев

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесного пожара в одном из районов Оренбургской области. Очаг появился в опасной близости от поселка Раннее и растянулся на 300 гектаров.

Чтобы обезопасить местных жителей и остановить стену огня, пришлось поднять в небо самолет Ил-76 Минобороны для тушения с воздуха. Площадь пожара удалось сократить вдвое, но опасность распространения все еще остается.

По данным авиалесохраны в десятках российских регионах огнем охвачены почти 44 тысячи гектаров леса.

Самая сложная обстановка по-прежнему в Ханты-Мансийском автономном округе. Там полыхает почти 14 тысяч гектаров леса — с пламенем борются более 700 спасателей, добровольцы и авиация.

В горящую Югру накануне прибыли глава МЧС и министр природных ресурсов и экологии. С воздуха они осмотрели территории, охваченные пламенем.

На совещании Евгений Зиничев отметил, что пожары в регионе возникли в местах вырубки леса. Будет проведено расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах. Кабмин также собирается усилить защиту заемщиков от неправомерных действий коллекторов, подготовив соответствующие поправки о штрафах для банков.