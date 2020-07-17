Стал известен инициатор развода Асмус и Харламова

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Алина Потёмкина
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О причинах расставания пары поклонникам остается лишь догадываться.

Стал известен инициатор развода Асмус и Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова не дает покоя поклонникам пары. Пока они гадают, что же послужило причиной расставания звездных супругов, в прессе появляются противоречивые сообщения о том, кто из них первым подал на развод. Как пишут «Известия», с документами в ЗАГС все-таки пришел комик. Актриса значится в заявлении ответчиком. Любопытно, что раньше она утверждала обратное.

Известно, что супруги договорились, что дочь пары останется с матерью, но где именно они будут жить, пока не решено. Делить актриса и шоумен будут совместно нажитую недвижимость: квартиру в столице и коттедж в элитном поселке под Москвой. Как будут выплачиваться алименты, пока не уточняется, но зная, что Харламов души не чает в дочке, можно предугадать, что скупиться он не станет.

Причины же развода звезд пока никому не известны. Сами они, объявляя свое решение расстаться после восьми лет брака, лишь отмечали, что к этому не имеет отношения ни скандальный эпизод с участием Асмус в фильме «Текст», но третьи лица.

Ранее 5-tv.ru пи сал, что Гарик Харламов показал фото с «новой пассией» с гигантским бюстом.

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