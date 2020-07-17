Дагестан примет парад ВМФ в Каспийском море. Видео последних приготовлений

Ко дню Военно-Морского Флота активно готовится и Каспийская флотилия. У берегов Дагестана тренировку провели экипажи 40-ка кораблей. Они отрепетировали не только парад.

26 июля зрителям покажут тушение пожара на судне в открытом море. По легенде на гидрографическом катере «Василий Писаченко» произошло возгорание, и к нему на помощь пришли 6 судов обеспечения. Борьба с огнем на воде — один из самых сложных элементов подготовки, ведь тушить пламя приходится с небольшого расстояния — всего 15 метров, и всегда есть риск, что корабли столкнутся.

С условным пожаром моряки справились, а экипажи катеров подняли из воды членов команды терпящего бедствие судна.