В Петербурге начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий

В Петербурге, где за сохранением исторического облика, следят особо строго — жителей города начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий.

От собственников квартир требуют демонтировать пластиковые рамы, которые портят архитектурный облик старинных зданий. Кто объявил балконную войну петербуржцам, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новые нормы строительства хотят ввести в России ради безопасности детей. Только за лето 2019 года в России при падении из окон погибли 125 малышей. Большинству из них не было и семи лет.