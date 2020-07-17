В Петербурге начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий

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В Северной столице начали с особой строгостью следить за сохранением исторического облика города.

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

В Петербурге, где за сохранением исторического облика, следят особо строго — жителей города начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий.

От собственников квартир требуют демонтировать пластиковые рамы, которые портят архитектурный облик старинных зданий. Кто объявил балконную войну петербуржцам, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новые нормы строительства хотят ввести в России ради безопасности детей. Только за лето 2019 года в России при падении из окон погибли 125 малышей. Большинству из них не было и семи лет.

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