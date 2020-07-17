В Петербурге начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий
В Северной столице начали с особой строгостью следить за сохранением исторического облика города.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru
В Петербурге, где за сохранением исторического облика, следят особо строго — жителей города начали штрафовать за самовольное остекление балконов и лоджий.
От собственников квартир требуют демонтировать пластиковые рамы, которые портят архитектурный облик старинных зданий. Кто объявил балконную войну петербуржцам, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новые нормы строительства хотят ввести в России ради безопасности детей. Только за лето 2019 года в России при падении из окон погибли 125 малышей. Большинству из них не было и семи лет.
Читайте также
72%
0.43 81.23
0.39
Нашли ошибку?