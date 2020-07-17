Арзамасова поблагодарила подписчика за добрые слова об Авербухе

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Василий Заика
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Звезда «Папиных дочек» с завидной регулярностью реагирует на комментарии пользователей.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова поблагодарила подписчика в Instagram за добрые слова о фигуристе и хореографе Илье Авербухе. 25-летняя знаменитость в последнее время с завидной регулярностью реагирует на комментарии пользователей.

В очередном своем посте Лиза Арзамасова опубликовала шикарный черно-белый кадр, на котором позирует стоя на бушприте яхты в легком наряде из топа и юбки.

«Самых мирных и ясных всем снов», — написала Лиза Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Многочисленные подписчики актрисы вновь отметили ее скромность, женственность и сдержанность. Один их юзеров подчеркнул, что Лиза Арзамасова и ее возлюбленный Илья Авербух обладают схожими качествами.

«И вы, и Илья обладаете всеми необходимыми человеческими качествами: добротой, скромностью, человеколюбием… Для меня лично это очень важно», — цитирует пользователя сайт Teleprogramma.pro.

В ответ знаменитость написала: «Спасибо большое за добрые слова».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Авербух построит для Арзамасовой особняк.

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