Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщает РБК. Отмечается, что при оплате товаров и услуг расходы будут учитываться по курсу на день платежа.

В настоящее время окончательная сумма покупки списывается со счета держателя карты через один — три дня. Клиенты банков то и дело сталкиваются со списанием более значительной суммы, чем предполагалось изначально.

Специалисты Mastercard пояснили, что нововведение будет способствовать обеспечению прозрачности курса обмена валюты.

В свою очередь, эксперты уже оценили планируемые платежной системой изменения. По их словам, новые правила выгодны клиентам банков, которые часто совершают покупки за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании средств.