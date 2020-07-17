Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Международная платежная система намерена обеспечить прозрачность курса обмена валюты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer, Fabian Sommer, Zamir Usmanov, Pascal Deloche / GODONG, photorevolution, Dona, S.
Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщает РБК. Отмечается, что при оплате товаров и услуг расходы будут учитываться по курсу на день платежа.
В настоящее время окончательная сумма покупки списывается со счета держателя карты через один — три дня. Клиенты банков то и дело сталкиваются со списанием более значительной суммы, чем предполагалось изначально.
Специалисты Mastercard пояснили, что нововведение будет способствовать обеспечению прозрачности курса обмена валюты.
В свою очередь, эксперты уже оценили планируемые платежной системой изменения. По их словам, новые правила выгодны клиентам банков, которые часто совершают покупки за рубежом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании средств.
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