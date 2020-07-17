Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

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Василий Заика
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Международная платежная система намерена обеспечить прозрачность курса обмена валюты.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer, Fabian Sommer, Zamir Usmanov, Pascal Deloche / GODONG, photorevolution, Dona, S.

Международная платежная система Mastercard с 11 августа изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро, сообщает РБК. Отмечается, что при оплате товаров и услуг расходы будут учитываться по курсу на день платежа.

В настоящее время окончательная сумма покупки списывается со счета держателя карты через один — три дня. Клиенты банков то и дело сталкиваются со списанием более значительной суммы, чем предполагалось изначально.

Специалисты Mastercard пояснили, что нововведение будет способствовать обеспечению прозрачности курса обмена валюты.

В свою очередь, эксперты уже оценили планируемые платежной системой изменения. По их словам, новые правила выгодны клиентам банков, которые часто совершают покупки за рубежом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи банка ВТБ стали массово получать сообщения о списании средств.

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