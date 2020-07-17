Непобежденный: американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в 24 года
Спортсмен скончался в результате серьезной дорожной аварии.
Фото: Instagram @black_magic92
Американский профессиональный боксер Трэвелл Мэзион, который не имел поражений на протяжении карьеры, погиб в 24 года в результате дорожной аварии. Как отмечает ресурс TMZ, автомобиль спортсмена по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся двумя другими машинами.
В результате аварии Трэвелл Мэзион скончался на месте происшествия. Еще один пострадавший умер от полученных травм в больнице.
В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция. Инспекторы намерены установить причины, по которым боксер допустил выезд на встречку.
Свой последний бой в январе 2020 года Трэвелл Мэзион смог завершить всего за 58 секунд. Спортсмен отправил в нокаут Фернандо Кастанеду. В активе погибшего боксера было 17 побед в 17 поединках.
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