Непобежденный: американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в 24 года

Американский профессиональный боксер Трэвелл Мэзион, который не имел поражений на протяжении карьеры, погиб в 24 года в результате дорожной аварии. Как отмечает ресурс TMZ, автомобиль спортсмена по невыясненным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся двумя другими машинами.

В результате аварии Трэвелл Мэзион скончался на месте происшествия. Еще один пострадавший умер от полученных травм в больнице.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция. Инспекторы намерены установить причины, по которым боксер допустил выезд на встречку.

Свой последний бой в январе 2020 года Трэвелл Мэзион смог завершить всего за 58 секунд. Спортсмен отправил в нокаут Фернандо Кастанеду. В активе погибшего боксера было 17 побед в 17 поединках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова.