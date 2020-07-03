Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

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Карина Бернтгольц
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Ирландский боец смешанного стиля опубликовал скорбный пост на своей странице в Twitter.

Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил соболезнования действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.

Twitter @TheNotoriousMMA

В комментариях к нему присоединились другие пользователи, отметив. что смерть Абдулманапа — огромная утра для мира спорта.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся осенью 2018 года. Тогда ирландец проиграл своему сопернику и резко высказался в отношении противника и его отца, который его тренирует.

Заслуженный тренер РФ был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы в конце апреля с подозрением на пневмонию, но вскоре врачи подтвердили коронавирус и перевезли на лечение в Москву. В конце июня его сын Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью одного из телеканалов, что отец находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Абдулманап Магамедович перенес операцию на сердце и впал в кому.

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