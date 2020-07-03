Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанного стиля опубликовал скорбный пост на своей странице в Twitter.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выразил соболезнования действующему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Соболезную, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», — написал спортсмен в Twitter.
В комментариях к нему присоединились другие пользователи, отметив. что смерть Абдулманапа — огромная утра для мира спорта.
Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся осенью 2018 года. Тогда ирландец проиграл своему сопернику и резко высказался в отношении противника и его отца, который его тренирует.
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