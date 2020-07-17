Как в Кремле оценили реализацию Украиной Минских соглашений?
Представитель Кремля отметил, что РФ вместе с западными коллегами пытается повлиять на Киев в вопросе выполнения договоренностей.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: ТАСС / Спринчак Валентин, 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что Россия разочарована результатами выполнения Минских соглашений Украиной. По словам представителя Кремля, Москва продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией повлиять на Киев в вопросе выполнения обязательств.
«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. Пока, к сожалению, тоже у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Он напомнил, что именно для того, чтобы продвинуться в реализации Минских соглашений, лидеры «нормандской четверки» собирались в Париже. Однако после данной встречи условия соглашений не были выполнены украинскими коллегами.
«Это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины», — резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений.
Читайте также
31%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?