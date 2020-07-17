Как в Кремле оценили реализацию Украиной Минских соглашений?

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Карина Бернтгольц
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Представитель Кремля отметил, что РФ вместе с западными коллегами пытается повлиять на Киев в вопросе выполнения договоренностей.

Фото, видео: ТАСС / Спринчак Валентин, 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что Россия разочарована результатами выполнения Минских соглашений Украиной. По словам представителя Кремля, Москва продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией повлиять на Киев в вопросе выполнения обязательств.

«Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. Пока, к сожалению, тоже у него скорее доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег», — подчеркнул Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что именно для того, чтобы продвинуться в реализации Минских соглашений, лидеры «нормандской четверки» собирались в Париже. Однако после данной встречи условия соглашений не были выполнены украинскими коллегами.

«Это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины», — резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений.

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