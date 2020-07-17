Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова
У мальчика рак крови. Болезнь прогрессирует. Ребенку требуется дорогостоящее лечение.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал Андрей из Тульской области.
У мальчика острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Произошел рецидив, после которого болезнь прогрессирует. Для Андрея единственный шанс на спасение — более мощный препарат, который точечно бьет по опухоли.
На помощь семье мальчика пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 418 рублей.
Спасибо вам!
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