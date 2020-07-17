Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Уланова

Эфирная новость 13

У мальчика рак крови. Болезнь прогрессирует. Ребенку требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День добрый дел». Накануне героем нашего сюжета стал Андрей из Тульской области.

У мальчика острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Произошел рецидив, после которого болезнь прогрессирует. Для Андрея единственный шанс на спасение — более мощный препарат, который точечно бьет по опухоли.

На помощь семье мальчика пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в Фонд «Подари жизнь» 6 миллионов 418 рублей.

Спасибо вам!

Тема:
День Добрых Дел
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