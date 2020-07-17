У ФК «Оренбург» появилась «маленькая надежда» остаться в РПЛ

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Светлана Александрова
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Директор клуба Дмитрий Андреев прокомментировал обращение депутатов Госдумы РФ в Минспорта РФС и РПЛ.

У ФК «Оренбург» появилась «маленькая надежда» остаться в РПЛ

Фото: Instagram @fcorenburg

Обращение депутатов Госдумы РФ к министру спорта, главам РФС и РПЛ дает ФК «Оренбург» маленькую, но надежду остаться в Премьер-Лиге. Об этом заявил спортивный директор футбольного клуба Дмитрий Андреев.

«Нам уже сказали об этом письме, нас радуют такие новости! Если получится, то замечательно, если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою. Какую-то надежду маленькую это дает!» - приводит слова Андреева Sport24.

Ранее оренбургский депутат Игорь Сухарев сообщил в соцсетях что он и несколько его коллег собираются направить письма в соответствующие инстанции с просьбой рассмотреть возможность сохранения «Оренбург» в элите российского футбола. 

«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту Российского футбольного союза и президенту Российской Премьер-Лиги, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-Лиге. Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин», - написал Сухарев.

По его словам, «Оренбург» потерпел шесть поражений подряд из-за кадрового голода, поскольку после вспышки в клубе коронавирусной инфекции в играх не смогли принимать участие восемь игроков команды.

Instagram @suharevin

Как ранее сообщал 5-tv.ru, еще один матч ФК «Оренбург» проиграл петербургскому «Зениту» 15 июля на «Газпром Арене». Встреча завершилась со счетом 4:1.

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