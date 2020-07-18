Двоих родственников Ксении Бородиной убило молнией

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Алиса Старжевская
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Об этом она рассказала в публикации на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что боится сильной грозы и молний. Как она написала на своей странице в Instagram, все дело в трагических событиях в ее семье, которые произошли как раз из-за молний.

Прабабушку Ксении убило в грозу, также погиб ее родственник, проживающий в Италии, как раз из-за разряда молнии. Что и заставляет телеведущую бояться этого природного явления.

Instagram @borodylia

Ксения рассказала об этом факте в сторис, где в очередной раз отвечала на вопросы фанатов. Помимо вопроса о страхе перед грозой, Бородина поделилась планами на отпуск с семьей в Турции, показала несколько видео со своей страницы в TikTok, а также похвасталась новым цветом волос своей дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина была в детстве избалованным ребенком, а ее дочери совершенно не приучены к домашним делам.

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