Двоих родственников Ксении Бородиной убило молнией
Об этом она рассказала в публикации на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина призналась, что боится сильной грозы и молний. Как она написала на своей странице в Instagram, все дело в трагических событиях в ее семье, которые произошли как раз из-за молний.
Прабабушку Ксении убило в грозу, также погиб ее родственник, проживающий в Италии, как раз из-за разряда молнии. Что и заставляет телеведущую бояться этого природного явления.
Ксения рассказала об этом факте в сторис, где в очередной раз отвечала на вопросы фанатов. Помимо вопроса о страхе перед грозой, Бородина поделилась планами на отпуск с семьей в Турции, показала несколько видео со своей страницы в TikTok, а также похвасталась новым цветом волос своей дочери.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина была в детстве избалованным ребенком, а ее дочери совершенно не приучены к домашним делам.
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