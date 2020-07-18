Стипендии студентам могут повысить до уровня МРОТ

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Василий Заика
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В Минобрнауки сейчас обдумывают этот вопрос. Средний размер государственной академической стипендии по стране составил 2 980 рублей.

Фото, видео: Известия / Павел Касси, Зураб Джавахадзе, Александр Казаков; ТАСС / Павел Кассин; www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, CHROMORANGE / Bilderbox

Министерство науки и высшего образования РФ рассмотрит вопрос увеличения стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС. Отмечается, что для норматива обеспечения государственных академических пособий потребуется существенное увеличения объема бюджетных ассигнований федерального уровня.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобрнауки, средний размер пособий для студентов по стране составляет 2 980 рублей. В свою очередь, МРОТ с 1 января 2020 года увеличен до 12 130 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выпускникам российских вузов предложили выплачивать зарплату за счет государства.

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