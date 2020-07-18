Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек, сообщает РИА Новости. Согласно документу, начиная с 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу используя цифровой вид перечня.

«С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Постановление главы Кабмина вносит изменения в 55 нормативных актов по регламенту ведения трудовых книжек в РФ. В перечне будут содержаться данные о сотруднике, месте работы, датах приема и увольнения, а также причинах расторжения договоров.

Сведения из электронной трудовой книжки каждый россиянин сможет посмотреть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале государственных услуг РФ, а также в соответствующих мобильных приложениях.

Выписку из электронной трудовой книжки жители страны могут запросить о текущего работодателя, в Пенсионном фонде или отделениях МФЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится с августа компенсация работника при увольнении.