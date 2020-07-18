Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Соответствующий документ вносит изменения в 55 нормативных актов.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
Фото, видео: ТАСС / Астахов Дмитрий, /Гердо Владимир, 5-tv.ru
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек, сообщает РИА Новости. Согласно документу, начиная с 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу используя цифровой вид перечня.
«С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Постановление главы Кабмина вносит изменения в 55 нормативных актов по регламенту ведения трудовых книжек в РФ. В перечне будут содержаться данные о сотруднике, месте работы, датах приема и увольнения, а также причинах расторжения договоров.
Сведения из электронной трудовой книжки каждый россиянин сможет посмотреть в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и на портале государственных услуг РФ, а также в соответствующих мобильных приложениях.
Выписку из электронной трудовой книжки жители страны могут запросить о текущего работодателя, в Пенсионном фонде или отделениях МФЦ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится с августа компенсация работника при увольнении.
Читайте также
77%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?