Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области

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Алиса Старжевская
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Происшествие с участием маленького мальчика пополнило печальную статистику похожих случаев.

Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области

Фото: ТАСС / Тушин Антон

Из окна жилого дома в Тосненском районе Ленинградской области выпал ребенок. Малышу всего два года, сообщает 78.ru.

Ребенок был доставлен в местную больницу, где с тупой травмой живота, переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой был помещен в реанимацию. Медики сообщили о наличии у мальчика сильного травматического шока.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны — полиция уже начала проверки по факту падения ребенка из окна, собрала показания свидетелей и родителей жертвы.

Этот случай стал далеко не первым для Петербурга и Ленинградской области. Летом число подобных происшествий резко возрастает. Ранее 5-tv.ru писал о падении годовалого ребенка с третьего этажа в Северной столице.

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