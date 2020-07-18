Годовалый малыш выпал из окна в Ленинградской области
Происшествие с участием маленького мальчика пополнило печальную статистику похожих случаев.
Фото: ТАСС / Тушин Антон
Из окна жилого дома в Тосненском районе Ленинградской области выпал ребенок. Малышу всего два года, сообщает 78.ru.
Ребенок был доставлен в местную больницу, где с тупой травмой живота, переломами ребер, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой был помещен в реанимацию. Медики сообщили о наличии у мальчика сильного травматического шока.
Обстоятельства происшествия пока неизвестны — полиция уже начала проверки по факту падения ребенка из окна, собрала показания свидетелей и родителей жертвы.
Этот случай стал далеко не первым для Петербурга и Ленинградской области. Летом число подобных происшествий резко возрастает. Ранее 5-tv.ru писал о падении годовалого ребенка с третьего этажа в Северной столице.
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