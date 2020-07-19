🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июля, убывающая Луна в знаке Водолей заставит вас уединиться и абстрагироваться от проблем.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Водолей, лучше оставить все важные дела, требующие общения с большим кругом лиц. Вместо этого звезды советуют уединиться, посвятить время самоанализу и самообразованию.
♈ Овен
Овны, бывают времена, когда дорога впереди освещена, а потом наступают моменты, когда мы чувствуем, что движемся в темноте. Сейчас вы немного сбились с пути, но не стоит отчаиваться. Скоро вы перестанете двигаться на ощупь, сумеете верно расставить для себя приоритеты и выбраться из мира полутьмы.
Космический совет: верьте в себя.
♉ Телец
Тельцы, вы будете крайне удивлены, когда узнаете, что Вселенная работает по принципу «попроси и получишь». Другими словами, мы способны создавать то, что мы хотим, используя подсознание. Понимание своей собственной силы не только восстановит вашу веру в себя, но и навсегда изменит вашу жизнь.
Космический совет: научитесь управлять своим подсознанием.
♊ Близнецы
Близнецы, пришло время забыть о своих предрассудках и пуститься во все тяжкие. Все ограничения только у нас в голове. Никто так не может запретить нам что-то делать, кроме нас самих. Звезды вас советуют перестать быть нерешительными в плане личной жизни и сделать первый шаг.
Космический совет: забудьте о стереотипах и условностях.
♋ Рак
Раки, вы слышали, что правда имеет двоякие свойства? Сначала она нас очень обижает и злит, а после дарит освобождение от груза проблем и открывает глаза на ситуацию. Перестаньте скрывать от себя то, что другим уже давно очевидно. Примите реальность такой, какая она есть, и начните действовать по новому сценарию.
Космический совет: снимите розовые очки.
♌ Лев
Когда вы живете жизнью, полной страсти, вы всегда рискуете разбить свое сердце. Но вы ведь по-другому не умеете, правда, Львы? Несмотря на то, что все так обернулось, вы приобрели бесценный опыт, который вам поможет при построении новых гармоничных отношений.
Космический совет: относитесь к жизненным трудностям как к урокам, подаренным судьбой.
♍ Дева
Девы, у вас всегда есть выбор оставить все, как есть, или поддаться переменам. Решать, что для вас лучше в каждой конкретной ситуации, вольны вы сами. Однако не забывайте, что там, где изменения, всегда живет прогресс.
Космический совет: не бойтесь перемен.
♎ Весы
Весы, пить чай с целебными травами и начинать утро с полезного завтрака — это, конечно, очень хорошо. Однако не забывайте, что куда важнее внутренняя гармония с самим собой. Секрет здоровой жизни — это счастливые глаза и доверие к окружающим.
Космический совет: уделите внимание своему внутреннему миру.
♏ Скорпион
В выходные дни вы переведете свой взгляд с материального плана существования на духовный. Вы начинаете копаться в себе и пытаетесь проанализировать причины тех или иных поступков. Мир загадок снова привлекает ваше внимание. Возможно, сегодня вы даже сможете прочитать мысли окружающих.
Космический совет: не бойтесь своего магического дара.
♐ Стрелец
Стрельцы, сейчас у вас разбито сердце. Но это не повод подписывать себе приговор. Не позволяйте одному незначительному разочарованию быть причиной, по которой вы отказываетесь от любви во всех формах. Сегодня звезды напоминают вам, что, отпустив старую историю, ваше сердце откроется для новых чувств.
Космический совет: завяжите новый роман.
♑ Козерог
Как верующий в закон кармы, вы понимаете, что каждое действие имеет последствия. Козероги, от бумерангов действительно в нашей жизни избавиться невозможно, поэтому, чтобы жить хорошей, полноценной жизнью, дарите добро другим.
Космический совет: научитесь отдавать, ничего не прося взамен.
♒ Водолей
Водолеи, на этой неделе вы слишком увлеклись своей работой. Вспомните о том, что, помимо карьеры, в вашей жизни есть другие сферы, которые также требуют внимания. Кроме того, как любой человек вы нуждаетесь в отдыхе. Не позволяйте себе перегружать себя, иначе восстанавливаться придется слишком долго.
Космический совет: не забывайте отдыхать.
♊ Рыбы
Рыбы, дом — это наше безопасное место. Святилище вдали от шума и суеты внешнего мира. Постарайтесь хранить свой домашний очаг и защищать его от зависти окружающих. Сегодня высок риск того, что вам захотят испортить семейную гармонию. Не поддавайтесь на провокации.
Космический совет: будьте осторожны с окружающими.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
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