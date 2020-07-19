🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Водолей, лучше оставить все важные дела, требующие общения с большим кругом лиц. Вместо этого звезды советуют уединиться, посвятить время самоанализу и самообразованию.

♈ Овен

Овны, бывают времена, когда дорога впереди освещена, а потом наступают моменты, когда мы чувствуем, что движемся в темноте. Сейчас вы немного сбились с пути, но не стоит отчаиваться. Скоро вы перестанете двигаться на ощупь, сумеете верно расставить для себя приоритеты и выбраться из мира полутьмы.

Космический совет: верьте в себя.

♉ Телец

Тельцы, вы будете крайне удивлены, когда узнаете, что Вселенная работает по принципу «попроси и получишь». Другими словами, мы способны создавать то, что мы хотим, используя подсознание. Понимание своей собственной силы не только восстановит вашу веру в себя, но и навсегда изменит вашу жизнь.

Космический совет: научитесь управлять своим подсознанием.

♊ Близнецы

Близнецы, пришло время забыть о своих предрассудках и пуститься во все тяжкие. Все ограничения только у нас в голове. Никто так не может запретить нам что-то делать, кроме нас самих. Звезды вас советуют перестать быть нерешительными в плане личной жизни и сделать первый шаг.

Космический совет: забудьте о стереотипах и условностях.

♋ Рак

Раки, вы слышали, что правда имеет двоякие свойства? Сначала она нас очень обижает и злит, а после дарит освобождение от груза проблем и открывает глаза на ситуацию. Перестаньте скрывать от себя то, что другим уже давно очевидно. Примите реальность такой, какая она есть, и начните действовать по новому сценарию.

Космический совет: снимите розовые очки.