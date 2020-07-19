«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

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Светлана Шевченко
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На своей странице в Instagram супруга Павла Воли опубликовала забавный кадр, вероятно, сделанный на вечеринке.

Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Российская телеведущая и в прошлом гимнастка Ляйсан Утяшева развеселила подписчиков в Instagram своей последней сторис. Судя по кадрам, вместе со своим супругом Павлом Волей звезда накануне посетила светскую вечеринку, где среди приглашенных гостей был резидент Comedy Club Гарик Харламов. В последнее время, после того, как стало известно о разводе юмориста с Кристиной Асмус, не утихают сплетни о его женском круге общения.

В миг развеяв все слухи, Утяшева показала, как дела обстоят на самом деле. В социальной сети знаменитость выложила снимок, на котором Харламов вместе с Волей танцует, судя по всему, медленный танец. Не менее неожиданная пара и у самой ведущей — ее партнершей на вечер оказалась хореограф Екатерина Решетникова.

«Все встало на свои места», — с иронией подписала фото гимнастка.

Instagram @liasanutiasheva

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Гариком Харламовым сейчас настоящую охоту устроили светские львицы.

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