Тело женщины найдено в чемодане в лесу под Москвой

Разлагающееся тело женщины найдено в чемодане в лесном массиве неподалеку от железнодорожной станции Радонеж в подмосковном селе Абрамцево. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 18 июля.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили у погибшей следов насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что женщина ушла из жизни около трех месяцев назад. В настоящее время СУ СК по Московской области проводит проверку. Устанавливается личность женщины и точные причины ее смерти. Расследование продолжается. Выясняются другие подробности произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело младенца нашли в мусорном пакете на заводе в Москве.