Жуткое фото с места обнаружения тела женщины в чемодане под Москвой
Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело об убийство.
Фото: www.globallookpress.com /Marc Schwär
5-tv.ru публикует жуткое фото с места обнаружения тела женщины в чемодане в лесном массиве в подмосковном селе Абрамцево. На снимке видна спортивная сумка, стоящая в чемодане. Внутри среди содержимого угадываются фрагменты останков человека.
По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об убийстве. Известно, что туристический чемодан неподалеку от железнодорожной станции Радонеж нашли в лесу грибники. В настоящее время следователи устанавливают истинные причины гибели пожилой женщины. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело женщины найдено в чемодане в лесу под Москвой.
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