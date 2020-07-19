Жуткое фото с места обнаружения тела женщины в чемодане под Москвой

5-tv.ru публикует жуткое фото с места обнаружения тела женщины в чемодане в лесном массиве в подмосковном селе Абрамцево. На снимке видна спортивная сумка, стоящая в чемодане. Внутри среди содержимого угадываются фрагменты останков человека.

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По факту произошедшего Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело об убийстве. Известно, что туристический чемодан неподалеку от железнодорожной станции Радонеж нашли в лесу грибники. В настоящее время следователи устанавливают истинные причины гибели пожилой женщины. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело женщины найдено в чемодане в лесу под Москвой.