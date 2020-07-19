На историка Соколова подает в суд за клевету его оппонент Понасенков

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Алиса Старжевская
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Иском уже занимаются его юристы.

На историка Соколова подает в суд за клевету его оппонент Понасенков

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

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Историк Евгений Понасенков подает в суд на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова. Как передает сайт KP.RU, Понасенков уверен: заявления его оппонента можно воспринимать как клевету.

Между двумя историками уже несколько лет продолжается «война». В итоге, на одном из заседаний по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Соколов заявил, что именно Понасенков создал психотравмирующую ситуацию, которая и привела к убийству девушки. Дело в том, что историк на протяжении двух лет подвергал травле как Соколова, так и девушку.

В ответ на это Понасенков заявил, что эти высказывания можно расценивать как клевету и его юристы уже заняты иском.

«Соколов нес ахинею, которую можно квалифицировать как клевету. Все это комично, потому что трагедия переросла в фарс. После прошлой моей победы в суде, через несколько дней он расправился со своей сожительницей. Что он будет делать теперь? У него кроме сокамерников никого нет рядом…» — рассказывает Понасенков.

Также он отметил, что цель иска не в получении денег от Соколова, а в восстановлении правды, а самого Соколова охарактеризовал как завистливого неудачника. По словам Понасенкова, Соколов всегда завидовал ему, был «63-летним нищим доцентом» и именно поэтому продолжает его обвинять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему, по версии Понасенкова, убийство Анастасии Ещенко превратилось в фарс.

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