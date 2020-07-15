Публицист Евгений Понасенков прокомментировал обвинения историка Олега Соколова. Ранее подсудимый, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заявил, что в трагедии виноват именно Понасенков. По его словам, мужчина с 2018 года занимался травлей над ним и его сожительницей, которая привела к их ссорам и убийству.

В свою очередь, в беседе с 5-tv.ru публицист сообщил, что, по его мнению, «трагедия превратилась в фарс». Как считает Понасенков, Соколов пытается всяческими способами оттянуть решение суда. По его словам, сначала историк обвинял в случившемся Ещенко, однако, поняв, что судья на это «не ведется», решил переключить свое внимание на известного человека.

«Поскольку Ещенко не известная, а я известный, надо поиграть в эту комедию», — сказал Понасенков.

Более того, он заявил, что Соколов первый «напал» на него, а не наоборот.

«Он был первым, кто снял клеветнические ролики по моей монографии, которой страшно завидовал», — заявил Понасенков, добавив, что у него самого не было никаких «ресурсов» для сопротивления «травле», в отличие от историка.

Он также заявил, что уже в 2008 году Соколов избивал другую свою сожительницу «по тому же сценарию» и грозился «убить ее». Таким образом, считает Понасенков, такое жестокое поведение является «сутью натуры» Соколова. Он отметил, что еще в 80-е годы обвиняемый был осужден за убийство.

«Насколько нужно быть моральным уродом, чтобы не просто убить и расчленить девочку, но и через несколько месяцев еще и обвинить научного оппонента в том, что он расчленил сожительницу — это уже переросла трагедия в абсолютный фарс», — сообщил Понасенков.

По его мнению, Соколова свела с ума именно зависть к публицисту и успех его монографии.

«Зависть всегда ходит рядом с подлостью. Здесь она очень близко прошла», — сказал он.

Понасенков отметил, что называть Соколова историком — нельзя, поскольку он является всего лишь реконструктором исторических событий. Кроме того, рассказал публицист, Соколов не написал ни одной научной книги или монографии.

«Из него его бывшие начальники сейчас пытаются сделать ученого, чтобы прикрыть себя, спасти свою шкуру, объяснить, как у них человек, не имеющий никаких научных заслуг, мог быть преподавателем», — сказал Понасенков.

Он напомнил, что о Соколове «никто ничего не слышал» до громкого случая с убийством.

«Научные заслуги Соколова — это убийство и расчленение маленькой девочки», — заявил публицист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Соколов обвинил Понасенкова и его «преступную группу» в организации травли, которая, по его мнению, привела к тому, что историк убил свою сожительницу.

Анастасия Ещенко была убита в Санкт-Петербурге 8 ноября 2019 года. Несколько дней спустя преподавателя СПбГУ Олега Соколова застали за тем, как он пытался выбросить останки девушки, с которой его связывали романтические отношения, в реку Мойку. Позже он признался, что застрелил аспирантку, а тело расчленил и выбросил в реку.