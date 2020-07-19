Подмосковные «Химки» вышли в финал Кубка России, победив «Урал»

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Светлана Шевченко
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Остается дождаться, кто же станет их соперником «Зенит» или «Спартак»?

Подмосковные «Химки» вышли в финал Кубка России, победив «Урал»

Фото: "Урал"

Подмосковный футбольный клуб «Химки» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 3:1 в полуфинале Кубка России и стал первым финалистом Олимп — Кубка России. Встреча только что завершилась в Екатеринбурге.

На 11-й минуте встречи «Химки» открыли счет благодаря голу Евгения Гапона. На 36-й минуте гости укрепили преимущество — точный удар нанес Александр Трошечкин. Еще через минуту в составе подмосковной команды отличился Артем Полярус.

«Урал» смог отыграть только один гол — на 73-й минуте «Химок» поразил Андрей Панюков.

В финале «Химки» сыграют с победителем пары «Зенит» — «Спартак». Спортсмены двух последних клубов сыграют 19 июля в Санкт-Петербурге.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Если он одержит победу над «Спартаком» в полуфинале, то может сделать так называемый «золотой дубль». Либо в случае проигрыша встретиться с московским клубом в матче за Суперкубок. В преддверии этой важной встречи 5-tv.ru составил ТОП-3 самых ярких матчей «Дерби двух столиц» в XXI веке.

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