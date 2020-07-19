Восемь минут вниз головой провисели посетители аттракциона в Нальчике — Видео

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Алиса Старжевская
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Происшествие случилось, когда карусель была забита любителями экстрима.

Фото, видео: Instagram @park.nalchik, @goloskbr

В парке Нальчика произошла внезапная остановка одного из аттракционов, в результате чего ее пассажиры около восьми минут провисели вверх тормашками.

По словам очевидцев, они висели так около десяти минут, опасаясь за свою жизнь, многие кричали от ужаса, что отлично слышно на попавших в сеть видео. При этом первое время посетителям никто не объяснял, что происходит, а после возобновления работы карусели никто не попросил прощения из-за случившегося.

«Парк игнорирует все наши обращения, администрация никаких извинений не принесла», — говорит один из пострадавших.

Представители парка аттракционов только день спустя отреагировали на случившееся, написав, что причиной остановки был сбой в подаче электроэнергии. Также они заверяют, что все было исправлено через пять минут, помощь медиков не понадобилась, а всем пассажирам предложили вручить приятные бонусы.

5-tv.ru писал, как во время катания посетителей на аттракционах в Набережных Челнах от одного из них отлетела деталь.

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