Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла появившуюся информацию о госпитализации белорусского лидера. Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что у Лукашенко случился гипертонический криз через час после встречи в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным и он госпитализирован.

В свою очередь, Эйсмонт рассказала в беседе с РИА Новости, что подобные слухи — ложь.

«Традиционное — не дождетесь», — прокомментировала пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Беседа длилась около полутора часов. В ходе нее стороны обсудили вопросы, касающиеся евразийской интеграции в разных сферах.