СК РФ возбудил уголовное дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Пожилая женщина погибла в ходе нападения на частный дом Юрия Пескова.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства сестры бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.
80-летняя женщина была убита в результате разбойного нападения на дом Пескова в Азовском районе Ростовской области. Рядом с ней нашли 83-летнего брата с травмами головы. Мужчина был госпитализирован.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК, уголовное дело было возбуждено по статьям «убийство» и «разбой».
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом „з“ части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство); пунктом „в“ части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой)», — сообщили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 19 июля неизвестные преступники напали на частный дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Целью преступников было ограбление. Они проникли в дом мужчины и связали Пескова и его сестру. Женщина умерла от асфиксии, а ее брат оказался в больнице с потерей памяти, вызванной шоком от пережитого ужаса или ударом по голове.
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