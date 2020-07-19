СК РФ возбудил уголовное дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после убийства сестры бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова.

80-летняя женщина была убита в результате разбойного нападения на дом Пескова в Азовском районе Ростовской области. Рядом с ней нашли 83-летнего брата с травмами головы. Мужчина был госпитализирован.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК, уголовное дело было возбуждено по статьям «убийство» и «разбой».

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом „з“ части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство); пунктом „в“ части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой)», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 19 июля неизвестные преступники напали на частный дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Целью преступников было ограбление. Они проникли в дом мужчины и связали Пескова и его сестру. Женщина умерла от асфиксии, а ее брат оказался в больнице с потерей памяти, вызванной шоком от пережитого ужаса или ударом по голове.