Мэрия Москвы озвучила предварительную причину ДТП с пассажирским автобусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в беседе с 5-tv.ru назвал предварительную причину ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке столицы. По его словам, женщина-водитель перед выходом на линию прошла все необходимые процедуры проверок и была допущена к перевозкам пассажиров на маршруте.

«Предварительные результаты, то, что мы понимаем со слов водителя, это — не справилась с управлением. За рулем была женщина, прошедшая все процедуры, и медицинского контроля, и необходимое обучение. К сожалению, такая трагедия случилась. Мы внимательно проанализируем вместе с сотрудниками полиции все материалы, все обстоятельства», — заявил Максим Ликсутов.

Чиновник подчеркнул, что по факту ДТП будет проведена внутренняя проверка. Расследование находится под особым контролем правительства Москвы. Максим Ликсутов отметил, что родственникам пострадавших будет оказана помощь.

Свою проверку инициировала и московская прокуратура. По словам официального представителя ведомства Людмилы Нефедовой, будет дана оценка соблюдению должностными лицами и организациями требований о безопасности пассажирских перевозок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы.