Недобрый глаз — так говорят про некоторых людей. И не зря! Таролог и хиромант Галина Янко рассказала, по каким признакам можно распознать, что на тебя навели порчу или сглаз. Она обратила внимание на то, что чаще такие приметы замечают за собой женщины.

«Первый признак — когда причесываешься, на голове волосы скомканы, какие-то гнезда прямо. Волосы начинают вылезать, под глазами начинает появляться чернота. Аура становится грязной. Стоит на кухне — из рук летит посуда. Все в доме ломается, рушится, и человек не знает, куда деться. Сны приходят плохие. Человек сохнет и тает. Отворачиваются люди, бегут. И женщина может потерять своего любимого человека», — рассказала ведунья.

Указать на то, что вас кто-то хочет сжить со свету, может и внезапная тяжелая болезнь или череда крупных неудач. У тех, кто подвергся порче, начинает буквально все валиться их рук, их преследует тотальное невезение. Даже богатый человек может внезапно разориться. А еще, отметила таролог, на сглаз могут указать неожиданные «подарочки» от недоброжелателя. Их можно найти где угодно.

«И под порогом может находить то соль, то подброшенную землю, то воду. Иголки в доме — в дверь воткнутые. Даже может быть так, что в сумке найдешь иголку. Все это признаки того, что надо обратиться к профессиональным магистрам. С богом, берегите себя», — заключила Янко.

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