Видео: что обнаружили при обыске в доме саентологов в петербургском Старо-Паново

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Василий Заика
Эксклюзив 51

Стражи порядка полагают, что многоквартирный коттедж общей площадью более 1 200 квадратных метров был построен незаконно. Семьи проживающих там активных членов церкви не имеют регистрации.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео обыска в доме саентологов в петербургском поселке Старо-Паново в Красносельском районе. По данным источника, оперативные мероприятия в жилом коттедже ведутся в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве при долевом строительстве жилых комплексов в Ленинградской области.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в июне 2017 года. По некоторым данным, потерпевшими числятся более 400 человек. Общая сумма ущерба оценивается почти в 800 миллионов рублей.

В ходе обысков в многоквартирном коттедже общей площадью 1 200 квадратных метров, который мог быть построен незаконно, найдена литература экстремистского толка по саентологии. Жители строения не имеют регистрации и документов на недвижимость. По версии следствия, все они являются адептами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».

Один из активных приверженцев культа являлся совладельцем фирм, которые занимались строительством жилых комплексов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски проходят в доме саентологов в петербургском Старо-Паново

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