Видео: что обнаружили при обыске в доме саентологов в петербургском Старо-Паново
Стражи порядка полагают, что многоквартирный коттедж общей площадью более 1 200 квадратных метров был построен незаконно. Семьи проживающих там активных членов церкви не имеют регистрации.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео обыска в доме саентологов в петербургском поселке Старо-Паново в Красносельском районе. По данным источника, оперативные мероприятия в жилом коттедже ведутся в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве при долевом строительстве жилых комплексов в Ленинградской области.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в июне 2017 года. По некоторым данным, потерпевшими числятся более 400 человек. Общая сумма ущерба оценивается почти в 800 миллионов рублей.
В ходе обысков в многоквартирном коттедже общей площадью 1 200 квадратных метров, который мог быть построен незаконно, найдена литература экстремистского толка по саентологии. Жители строения не имеют регистрации и документов на недвижимость. По версии следствия, все они являются адептами «Саентологической церкви Санкт-Петербурга».
Один из активных приверженцев культа являлся совладельцем фирм, которые занимались строительством жилых комплексов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обыски проходят в доме саентологов в петербургском Старо-Паново
Читайте также
54%
0.25 82.39
0.71
Нашли ошибку?