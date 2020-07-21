В Москве нашли мать четырехлетнего мальчика-найденыша из трамвая

Полицейским удалось установить личность женщины, четырехлетнего ребенка которой утром обнаружили в трамвае в Москве.

По данным 5-tv.ru, ею оказалась 36-летняя Анна С., проживающая в Северо-Западном административном округе столицы. Со слов матери малолетнего мальчика, во вторник утром она вместе с дочерью и сыном наведалась в кризисный центр «Надежда», где случайно уснула. Очнувшись, гражданка поняла, что оставленный без присмотра четырехлетний малыш убежал в неизвестном направлении.

Анна уверяет, что в настоящее время испытывает жизненные трудности. По словам очевидцев случившегося, у ребенка наблюдаются некоторые задержки в развитии. Поведение матери также вызывает опасения.

Известно, что четырехлетний ребенок был найден в трамвае маршрута номер шесть, в районе улицы Лодочной. Сообщение об этом поступило в полицию от сотрудницы «Мосгортранса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятилетняя девочка пропала по дороге на рыбалку в Республике Башкортостан.