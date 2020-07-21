Циклон, затопивший Краснодар, движется в сторону Сочи

Последствия непогоды ликвидируют в Краснодаре. На Кубань обрушились мощные ливни и град. Улицы тут же ушли под воду. Автомобили глохли на проезжей части. Заливало даже салоны автобусов. В итоге, движение общественного транспорта оказалось парализовано. Местные власти вывели на улицу всю спецтехнику.

Объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца дня. По прогнозам синоптиков циклон смещается на юго-восток и в ближайшие часы накроет Сочи. Там прогнозируют смерчи и ливни.