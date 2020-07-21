Циклон, затопивший Краснодар, движется в сторону Сочи
Мощные ливни и град обрушились на столицу Кубани, в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Последствия непогоды ликвидируют в Краснодаре. На Кубань обрушились мощные ливни и град. Улицы тут же ушли под воду. Автомобили глохли на проезжей части. Заливало даже салоны автобусов. В итоге, движение общественного транспорта оказалось парализовано. Местные власти вывели на улицу всю спецтехнику.
Объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца дня. По прогнозам синоптиков циклон смещается на юго-восток и в ближайшие часы накроет Сочи. Там прогнозируют смерчи и ливни.
- 21 июл
- Видео: смерч в Сочи разрушил пляж в Олимпийском парке
- 21 июл
- Стихийное бедствие чуть не смыло целый город на Урале — видео
- 21 июл
- В Гидрометцентре назвали самые дождливые регионы на текущей неделе
- 21 июл
- Потоп на Урале. Улицы города Нижние Серги превратились в бурлящие реки — видео
- 20 июл
- Почему Александра Беляева считали лучшим ведущим прогноза погоды?
- 20 июл
- Осторожно, шторм. Какие регионы пострадают от разгула стихии после долгой жары?
- 19 июл
- Крупнейший комплекс жертвам Холокоста в России размыло оползнем
- 19 июл
- Синоптик рассказал, когда в Петербург вернутся дожди и похолодание
- 19 июл
- Как нормально выспаться ночью во время жары — советы сомнолога
- 18 июл
- Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов
Читайте также
68%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?