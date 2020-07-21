Милонов рассказал, что Мадонна выступала в Петербургe по подложным документам

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Алиса Старжевская
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По словам депутата, ее концерт был полностью незаконным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов прокомментировал недавнее заявление Мадонны о штрафе в миллион долларов, который ей выписали из-за высказываний в поддержку ЛГБТ-сообщества на концерте в Петербурге в 2012 году. По словам депутата, этого не было, а певица просто «завралась».

На своей странице в Instagram Мадонна опубликовала видео с концерта с той самой речью. В подписи она написала, что из-за этой речи ее оштрафовали на один миллион долларов, но она так его и не выплатила эти деньги. После этой публикации организатора концерта певицы в Петербурге Евгений Финкельштейн заявил, что в сложившейся ситуации виноват депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Якобы он спровоцировал певицу на эту речь, которая и привела к судебным разбирательствам.

В беседе с 5-tv.ru Виталий Милонов прокомментировал ситуацию. По его словам, никакого штрафа не было и в помине.

«Пенсионерка сказала лишнего, теперь все ее полощут, ну, немножечко завралась. Это может быть деменция, расстройство психическое, никто ее не штрафовал. Врет и не краснеет», — заявляет депутат.

По его словам, пускать теперь певицу в Россию с концертами точно не нужно. Особенно, учитывая, что в прошлый раз она приехала по подложным документам и ее деятельность здесь была совершенно незаконна.

«Она приехала в Россию по подложным документам. Она получила визу по гуманитарной связи, хотя занималась коммерческой деятельностью. И ее работа в России на концерте была абсолютно незаконной. Ей это прости, а она после этого такие вещи заявляет», — считает Милонов.

В конце беседы депутат отметил, что эта историй еще раз показывает ценность информации, которую «мы получаем от всех этих полоумных звезд».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему именно организатор концертов Мадонны в Петербурге в 2012 году винит в судах Виталия Милонова

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