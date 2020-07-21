«Лучше уже не давать»: Ваенга рассказала, почему не хочет быть заслуженной артисткой

|
Алиса Старжевская
13

Певица также поделилась с журналистами своими жизненными приоритетами.

«Лучше уже не давать»: Ваенга рассказала, почему не хочет быть заслуженной артисткой

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Певица Елена Ваенга рассказала, что не хочет быть заслуженной артисткой России. Этой и другими мыслями она поделилась в интервью KP.RU.

Как рассказывает певица, ее совершенно не интересует ни звание «Королевы шансона», которое носит Любовь Успенская, ни какие-либо другие. И даже — титул заслуженного артиста России. И особенно ее в этом смущают другие артисты, которым присуждено это звание.

«Мне не надо вообще никаких названий. Есть мое имя — этого достаточно. Я даже не заслуженная артистка. И когда я смотрю на некоторых заслуженных, то думаю, что мне такое звание лучше уже не давать», — рассказывает Ваенга.

Также певица поделилась с фанатами, что сейчас тратит все силы на свой огород. На даче у Ваенги растет огромное количество овощей, и она гордится результатом. Да и в целом она благодарна судьбе за период самоизоляции: именно благодаря ему, она может проводить время в кругу семьи, а не на работе и в постоянных разъездах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер Иосиф Пригожин отказался в свое время работать с Ваенгой.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
70.97
-0.99 81.25
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:03
Скончался актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин
21:59
«Лучше уже не давать»: Ваенга рассказала, почему не хочет быть заслуженной артисткой
21:45
Захвативший автобус на Украине отпустил заложников, и тут же прогремел взрыв
21:39
Сидевший полгода без работы Шепелев стал ведущим «веселой и важной» программы
21:35
«Начнут массово отключать»: долги по ЖКХ предложили начать взыскивать уже с сентября
21:23
«Это не скучно» — педагог из Петербурга стал топовым блогером TikTok

Сейчас читают

Друг Антонова рассказал, что именно его напугало в поведении музыканта
Юрия Антонова госпитализировали
Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок