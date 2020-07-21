«Лучше уже не давать»: Ваенга рассказала, почему не хочет быть заслуженной артисткой

Певица Елена Ваенга рассказала, что не хочет быть заслуженной артисткой России. Этой и другими мыслями она поделилась в интервью KP.RU.

Как рассказывает певица, ее совершенно не интересует ни звание «Королевы шансона», которое носит Любовь Успенская, ни какие-либо другие. И даже — титул заслуженного артиста России. И особенно ее в этом смущают другие артисты, которым присуждено это звание.

«Мне не надо вообще никаких названий. Есть мое имя — этого достаточно. Я даже не заслуженная артистка. И когда я смотрю на некоторых заслуженных, то думаю, что мне такое звание лучше уже не давать», — рассказывает Ваенга.

Также певица поделилась с фанатами, что сейчас тратит все силы на свой огород. На даче у Ваенги растет огромное количество овощей, и она гордится результатом. Да и в целом она благодарна судьбе за период самоизоляции: именно благодаря ему, она может проводить время в кругу семьи, а не на работе и в постоянных разъездах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему продюсер Иосиф Пригожин отказался в свое время работать с Ваенгой.