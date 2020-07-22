Трем регионам России пообещали мощный шторм

Несколько российских регионов — в ожидании мощного шторма. О резком ухудшении погоды в ближайшие часы синоптики предупредили жителей Башкирии, Новгородской области и Красноярского края. Там пройдут ливни с градом.

А в Петербурге устраняют последствия разгула стихии. Прошедший дождь пользователи соцсетей уже прозвали «страшным сном коммунальщика». Всего за час в городе на Неве затопило несколько районов. Дороги превратились в реки. Машины передвигались по капот в воде. Пешеходы, переходя проезжую часть, вынуждены были искупаться.

В Кургане на затопленных дорогах глохли автомобили. Из водной ловушки из вызволяли прохожие.

Ну, а на Кубани мощные ливни полностью остановили движение транспорта. На откачке воды и расчистке дорог сейчас работает спецтехника.

В Сочи, образовавшийся над морем смерч, разрушил пляж в Олимпийском парке. Вихрь за считанные секунды разнес в щепки палатки и шезлонги. К счастью, обошлось без пострадавших.

А на Урале в городе Нижние Серги, который пострадал от мощного паводка, завершают аварийно-восстановительные работы. По поручению Владимира Путина в Свердловскую область прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. Уже известно, что все жители, потерявшие свое имущество из-за наводнения получат компенсации.