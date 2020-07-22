Конгресс США одобрил военный бюджет на $740 миллиардов

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Проект также требует от американских властей ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 3rd Class Cody Bea; 5-tv.ru

Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны. Как говорится в документе, на военные цели в следующем году Штаты планируют потратить 740 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что данный проект требует от властей США, в частности, ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

С резкой критикой уже выступили крупные немецкие компании. Они разрабатывают ответные меры — дипломатические заявления, финансовую поддержку пострадавших предприятий, а также защитные санкции в отношении США.

Впрочем, несмотря на решение Конгресса, оборонный бюджет страны может быть так и не принят. Президент Трамп пригрозил, что наложит на него вето. Его не устраивает положение о переименовании американских военных баз, которые носят имена военных деятелей Южных штатов. Такие требования к властям ранее выдвинули антирасисты, которые сейчас сносят памятники конфедератам.

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