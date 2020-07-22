Конгресс США одобрил военный бюджет на $740 миллиардов
Проект также требует от американских властей ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petty Officer 3rd Class Cody Bea; 5-tv.ru
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны. Как говорится в документе, на военные цели в следующем году Штаты планируют потратить 740 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что данный проект требует от властей США, в частности, ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
С резкой критикой уже выступили крупные немецкие компании. Они разрабатывают ответные меры — дипломатические заявления, финансовую поддержку пострадавших предприятий, а также защитные санкции в отношении США.
Впрочем, несмотря на решение Конгресса, оборонный бюджет страны может быть так и не принят. Президент Трамп пригрозил, что наложит на него вето. Его не устраивает положение о переименовании американских военных баз, которые носят имена военных деятелей Южных штатов. Такие требования к властям ранее выдвинули антирасисты, которые сейчас сносят памятники конфедератам.
Читайте также
82%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?