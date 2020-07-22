«Нормальный такой карпович»: Прилучного подкололи из-за фото с рыбой
Актер хотел похвастаться добычей, а получил шпильку за роман с Мирославой Карпович.
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Фото, видео: Instagram @bugevuge
Павел Прилучный решил похвастаться подписчикам в Instagram богатым уловом. Актер опубликовал фото с огромной рыбиной в руках. Поймать добычу он смог в пруду неподалеку от своего загородного особняка, отмечает сайт Teleprogramma.pro.
«Язььь», — подписал снимок артист (сохранена орфография автора — Прим.ред.).
Но не все поклонники разделили радость Прилучного. Кто-то действительно усомнился в том, что он верно определил вид пойманной рыбы, а кто просто решил скаламбурить и припомнить актеру связь с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.
«Нормальный такой карпович», — написал какой-то шутник.
«Больше на карпа похоже»
«Рыба вашей мечты»
«Паша! Тапочки!!!» — находили все более забавные детали в образе актера фанаты.
Действительно, на снимке у Прилучного очень странный вид: растянутые треники, футболка, на голове — шляпа, а на ногах клетчатые домашние тапки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного.
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