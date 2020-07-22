Кто получит 15 тысяч? Глава Ростуризма разъяснила условия выплат за туры по РФ

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Алиса Старжевская
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Зарина Догузова рассказала, когда россияне получат доступ к программе, анонсированной Правительством.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini; 5-tv.ru

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова разъяснила порядок выплаты денежной компенсации российским туристам при поездках по России.

По ее словам, сумма, которая будет выделена путешественникам, зависит от стоимости тура. Так, те туристы, которые приобретут тур, цена которого колеблется от 25 до 50 тысяч рублей, получат компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Если россиянин покупает тур стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей, то в этом случае ему полагается выплата в десять тысяч. Те же, кто потратят более 75 тысяч рублей на отдых, получат кешбэк в пятнадцать тысяч рублей.

Кроме того, продолжительность поездки должна составлять не менее пяти дней, подчеркнула Догузова. Компенсация будет перечислена на карту «Мир» в срок до пяти дней, а в случае ее отсутствия будет возможность оформить карту совершенно бесплатно.

По словам главы Ростуризма, в программе примут участие все регионы России, от Калининграда до Владивостока. Более того, начиная с первого октября туры в Краснодарский край и Крым, которые традиционно пользуются популярностью у россиян, будут предложены со скидкой.

В рамках программы станут доступны как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и просто проживание, если турист добирается до места назначения самостоятельно.

Данная программа стартует уже в августе и будет доступна до конца года, анонсировала Догузова. Точная дата начала продаж туров по акции станет известна за неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ пообещало россиянам компенсировать затраты на отдых внутри страны.

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