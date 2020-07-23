В Сирии наладили сквозной безопасный путь по трассе М-4
Это стало возможно благодаря слаженной работе российско-турецкого патруля.
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Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей; 5-tv.ru
В Сирии контроль за спорными территориями ведется мирным путем. Чтобы соблюсти интересы всех сторон, на ключевой для арабской республики трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб — было налажено российско-турецкое патрулирование военных.
Такая совместная работа дала свои результаты — объединив усилия военных двух стран, впервые совместная колонна смогла преодолеть весь участок дороги, то есть наладить сквозной безопасный путь.
Что станет следующим шагом военных в рамках российско-турецких договоренностей — расскажет Семен Еремин.
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