В Сирии наладили сквозной безопасный путь по трассе М-4

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Это стало возможно благодаря слаженной работе российско-турецкого патруля.

Фото, видео: ТАСС / Грязнов Андрей; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии контроль за спорными территориями ведется мирным путем. Чтобы соблюсти интересы всех сторон, на ключевой для арабской республики трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб — было налажено российско-турецкое патрулирование военных.

Такая совместная работа дала свои результаты — объединив усилия военных двух стран, впервые совместная колонна смогла преодолеть весь участок дороги, то есть наладить сквозной безопасный путь.

Что станет следующим шагом военных в рамках российско-турецких договоренностей — расскажет Семен Еремин.

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