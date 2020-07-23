Ким Кардашьян откровенно рассказала о биполярном расстройстве Канье Уэста

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Алиса Старжевская
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Звезда реалити-шоу объяснила, что стало причиной недавнего странного поведения ее мужа, кандидата в президенты США.

Ким Кардашьян откровенно рассказала о биполярном расстройстве Канье Уэста

Фото: Instagram @kanyewestt_official

Представительница звездного семейства Кардашьянов Ким впервые поделилась с поклонниками откровениями на тему заболевания своего супруга, рэпера Канье Уэста, который собирается баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года, пишет «Фонтанка.ру».

Ким Кардашьян подтвердила, что у ее мужа биполярное расстройство, при котором периоды эмоционального максимума резко сменяются глубокой депрессией. Она не делает из этого проблемы, хотя это вызывает немало трудностей для нее и их детей, но вынуждена прокомментировать ситуацию из-за стигматизации психических заболеваний, существующей в современном обществе.

О странностях в поведении Уэста говорили задолго до его намерения стать президентом. В 2016 году у него был нервный срыв, из-за которого пришлось отменять гастроли, а теперь стресс, связанный с политикой, может привести к новому обострению. На недавнем митинге в рамках своей предвыборной кампании Канье рыдал и рассказывал присутствующим крайне личные вещи.

Ким не может силой заставить мужа лечиться.

«Те, кто понимает, что такое психическое заболевание, знают, что семья бессильна, если человек уже совершеннолетний», — пояснила она и призвала общество к сочувствию, а не оскорблениям Уэста.

Канье Уэст и Ким Кардашьян женаты с 2014 года и воспитывают четверых детей, двое из которых появились на свет благодаря суррогатным матерям.

5-tv.ru писал, как Канье Уэст разрыдался прямо во время предвыборного митинга.

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