Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о первых днях работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В частности, Песков прокомментировал отказ политика выходить к митингующим хабаровчанам, которые требуют отстранить его от работы.

По его словам, Дегтярев работает в регионе всего несколько дней, и у него много оперативных дел, которые требуют срочных решений. Песков заверил, что от общения с гражданами врио главы края не отказывается, но в данный момент он решает первоочередные задачи.

«Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона», — отметил пресс-секретарь, чьи слова приводит РИА Новости.

Песков также добавил, что перед тем, как давать оценки, стоит подождать какое-то время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Дегтярев прокомментировал призывы покинуть пост врио губернатора Хабаровского края. По его словам, в силу того, что его назначили на данную должность, он обязан наладить работу в регионе.

Указ об отставке главы региона Сергей Фургала в связи с утратой доверия Владимир Путин подписал 20 июля. 10 июля экс-губернатора Хабаровского края арестовали на два месяца. Ему инкриминируется участие в деятельности преступной группировки и организация убийств в 2000-х годах.