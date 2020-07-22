Михаил Дегтярев отреагировал на призывы покинуть пост врио губернатора Хабаровского края

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Виктория Андреева
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На новую должность депутат Госдумы от ЛДПР был назначен 20 июля указом президента РФ.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края; Вконтакте @degtyarev_info

Тема:
Арест Сергея Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с акциями протеста в регионе, связанными с требованием отстранить его от работы и вернуть экс-главу Сергея Фургала на прежнюю должность.

В рамках прямого эфира в Instagram политический деятель отметил, что со всем уважением относится к товарищу и однопартийцу Фургалу, однако напомнил, что в данный момент последнему вменяют несколько убийств. Ввиду отягчающего фактора, он просто не мог поступить иначе и отказаться от предложения президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем Дегтярев уверил жителей, что как только коллегу оправдают, он немедленно покинет край. А пока обязан наладить работу и проследить за реализацией проектов во вверенном регионе.

«Для всех, кто кричит: „Дегтярев, уходи!“ — не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач. Десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит, — метр. Ну, уйду я, придет другой, поэтому, давайте, пока временно поработаем, как президент сказал, а 2021-й год покажет», — пояснил врио главы Хабаровского края.

Говоря об отношении людей к своей персоне, Михаил Дегтярев заметил, что будет завоевывать доверие граждан только честным путем: открытостью, участием в решении их проблем и ежедневной работой.

Указ об отставке главы региона Сергей Фургала в связи с утратой доверия Владимир Путин подписал 20 июля. В тот же день на предложение возглавить край согласился коллега уже экс-губернатора по партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михаил Дегтярев прокомментировал свое участие в выборах главы Хабаровского края.

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