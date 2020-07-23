Сель отрезал от внешнего мира два аула в Дагестане

На Дагестан обрушился мощный циклон. Из-за ливней реки вышли из берегов, а с гор сошли сели. Заблокированными оказались два аула. Поток из грязи и камней размыл дороги и мосты. Десятки домов ушли под воду, фермеры подсчитывают убытки. Сейчас к месту размыва реки направлены подразделения МЧС и спецтехника. Устранить последствия непогоды обещают в ближайшие сутки.

К удару стихии готовятся и жители Дальнего Востока. Мощные ливни ожидают в Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

Между тем, Урал приходит в себя после шторма. В Челябинске восстанавливают больницу, в которой лечат заболевших коронавирусом. Из-за дождя там затопило первый этаж. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что вода льется с потолка. Медики в защитных костюмах пытаются остановить поток. Пациентов пришлось переводить на верхние этажи.

Ну, а жители Оренбургской области ливням, кажется, только рады. Они пришли на смену аномальной жаре, которая держалась в регионе почти месяц. Несколько человек искупались в собственном дворе.