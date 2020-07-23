На какое наследство может претендовать сын Децла? Комментарий юриста

Сын рэпера Децла по результатам ДНК-теста официально признан наследником музыканта. В силу того, что он является наследником первой очереди, мальчик может претендовать на все наследство своего отца наравне с родителями исполнителя. Об этом заявил юрист Тимур Матвеев 5-tv.ru.

Специалист отметил, что мальчик имеет право на все имущество, которое было в собственности Децла, включая песни и авторские права, а также любое другое имущество.

«В данном случае наследник первой очереди наследует все, что было у отца наравне с родителями Децла», — пояснил юрист.

Он также объяснил, что теперь мальчику необходимо обратиться с заявлением о принятии наследства. Но так как прошло больше шести месяцев со дня смерти музыканта, нужно обращаться непосредственно в суд.

«Суд восстановит наверняка срок принятия наследства в связи с тем, что решением суда только сейчас было установлено, что он действительно является сыном и прямым наследником своего отца Кирилла Толмацкого», — рассказал Матвеев.

Ранее 5-tv.ru писал о признании судом сына Децла его законным наследником. Теперь жене рэпера Юлии Киселевой причитаются выплаты от Пенсионного фонда по потере кормильца.

Кирилл Толмацкий скоропостижно умер 3 февраля 2019 года на концерте в Ижевске. Причиной смерти рэп-исполнителя стала острая сердечная недостаточность.