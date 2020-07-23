Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?

В Пресненском суде Москвы 29 июля состоится предварительное слушание по делу о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Рассматривать громкое дело будет «звездная» судья Елена Абрамова, которая ранее посадила за решетку Кокорина и Мамаева, а также полковника Захарченко.

Адвокаты, представляющие интересы противоборствующих сторон, прокомментировали 5-tv.ru назначение Абрамовой, а также рассказали, какого исхода ждут от предстоящего заседания.

Так, защитник семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что, несмотря на «звездный» статус Абрамовой, она будет рассматривать дело на базе действующего законодательства.

«Я не разделяю людей на простых и непростых. Суд на то и суд, чтобы быть беспристрастным», — сказал Добровинский.

Он также заявил, что в суде не должно иметь значения, какое дело рассматривается, так как решение выносится в соответствии с законом.

«Громкое это дело или тихое — не должно иметь никакого значения», — повторил адвокат.

По словам Добровинского, он не увидел никакой закономерности в том, что рассматривать такое резонансное дело с участием заслуженного артиста назначили именно Абрамову. Он вспомнил других судей, которые тоже занимались делами публичных людей. По мнению Добровинского, исход дела будет решаться «по закону».

В свою очередь, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что 29 июля он будет находиться на другом судебном заседании, поэтому уверен — слушание перенесут. По его словам, дату заседания по делу его подзащитного с ним заранее не согласовали.

«Без меня, без адвоката, суд слушать не может дело. Это же уголовное дело», — прокомментировал он.

Пашаев сообщил, что принципы работы Абрамовой он предварительно не изучал, поскольку он руководствуется принципом закона, а не «принципом судьи».

«Судья опытная достаточно, профессиональная. Время покажет. Пока ничего не могу сказать. Это преждевременно», — заявил юрист, добавив, что не знаком с материалами уголовных дел, которые она слушала.

Он также подчеркнул, что не считает, что со стороны суда будет какая-либо заинтересованность, однако отметил, что время покажет.

К слову, на фоне информации о том, что Генпрокуратура РФ взяла под контроль резонансное дело актера Михаила Ефремова, сегодня Мосгорсуд выступил с заявлением о том, что суд является независимой инстанцией и никто не может оказывать никакого давления на судью.

«В том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — подчеркнуто в заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что родственники погибшего Сергея Захарова заявили о выплате компенсации за смерть мужчины в размере 40 миллиона рублей. Пашаев, в свою очередь, заявил, что такую сумму пострадавшая сторона вряд ли получит. Он также сообщил, что перестал вести переговоры с семьей погибшего после того, как дело превратилось для них в источник дохода.

В то же самое время Александр Добровинский назвал «провокацией» заявление о 40 миллионах рублей, которые якобы требует семья Захарова. По его словам, о такой сумме речи даже нет.