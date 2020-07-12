Откуда взялись 40 миллионов? Потерпевшие по делу Ефремова уточнили размер выплат

В деле о «пьяном» ДТП Михаила Ефремова накануне всплыла астрономическая сумма компенсации, которую якобы потребовала пострадавшая сторона с артиста. О том, что семья Захарова хочет взыскать с Ефремова 40 миллионов сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

В ответ на информацию о всплывшем в СМИ размере компенсационных выплат адвокат трех членов семьи пострадавшей стороны Александ Добровинский обвинил в провокации защиту Ефремова.

Эльман Пашаев продолжает упорствовать — родные погибшего в ДТП с артистом водителя-курьера надеются получить 40 миллионов.

Как сообщает издание со ссылкой на еще одного адвоката Михаила Ефремова, Елизавету Шаргородскую, семья Сергея Захарова будет настаивать именно на этой сумме.

«Я связалась с коллегой и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи, подтвердил, что речь идет о сумме около сорока миллионов», — цитирует «Московский комсомолец» Шаргородскую.

Издание также уточняет, со ссылкой на собственный источник, что наибольший размер компенсации запрашивает старший сын Виталий: он собирает потребовать около 20 миллионов рублей. Остальная сумма распределилась между потерпевшими примерно в равных долях.